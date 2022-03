Un nouveau rapport de Display Supply Chain Consultants montre qu’Apple a dominé le marché des ordinateurs portables haut de gamme au cours du quatrième trimestre 2021.

Avec une part de marché de 54%, Apple a donc confirmé son leadership dans le secteur des notebooks aux fonctions avancées grâce notamment au nouveau MacBook Pro avec écran mini-LED. Les données montrent également que plus de modèles de ce MacBook Pro ont été vendus que tous les ordinateurs portables OLED combinés.

« Le quatrième trimestre 2021 a été un record pour les écrans Advanced Notebook, en hausse de 298% par rapport au même trimestre il y a un an pour un total de 4,8 millions panneaux. D’une année sur l’autre, 2021 a augmenté de 629% d’une année sur l’autre avec 8,2 millions panneaux.

2021 a vu des données meilleures que prévu, car le MacBook Pro mini-LED et les OLED ont surperformé au quatrième trimestre 2021. Les mini-LED ont grimpé à une part de 54% au quatrième trimestre 2021 et ont gagné une part de 32% d’une année sur l’autre grâce au lancement réussi des MacBook Pro 14,2″ et 16,2″. Apple a surpris la concurrence avec la mise en œuvre d’un panneau 120 Hz sans ordinateurs portables OLED encore disponibles à ce taux de rafraîchissement. »

Au quatrième trimestre 2021, il y avait une part de 14,2″ mini-LED de 28% et une part de 16,2% pour les modèles 16,2″, qui en fait ne sont occupés que par Apple. Les écrans OLED 14″ ont atteint une part de 17%.

Pour le premier trimestre 2022, DSCC s’attend à ce que le marché des ordinateurs portables avancés augmente de 126% d’une année sur l’autre pour atteindre 18,5 millions d’unités, réparties à 50 / 50 entre les mini-LED et les OLED.