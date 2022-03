Le nouveau Display Studio d’Apple active la commande vocale « Hey Siri » sur plusieurs Mac plus anciens qui ne prennent pas en charge nativement cette fonctionnalité.

Par exemple, alors que « Hey Siri » nécessite normalement un MacBook Pro sorti en 2018 ou plus tard, la fonctionnalité peut être utilisée sur les modèles MacBook Pro 13 pouces et 15 pouces 2016 et 2017 si l’ordinateur portable est connecté à un écran Studio. De même, la fonctionnalité nécessite normalement un iMac sorti en 2020 ou plus tard, mais peut désormais être utilisée sur les modèles iMac 21,5 et 27 pouces sortis en 2017-2019 lorsqu’ils sont connectés au nouvel écran Apple.

Le Studio Display active également « Hey Siri » sur les Mac de bureau qui ne prenaient pas en charge nativement cette fonctionnalité, y compris les Mac Pro 2019 et Mac mini 2018.

« Hey Siri » est en fait l’une des nombreuses fonctionnalités alimentées par la puce A13 Bionic intégrée au Studio Display, avec, par exemple, la fonction Space Audio et Center Stage de la caméra.

Voici la liste complète des Mac compatibles avec Studio Display sur macOS Monterey 12.3 ou version ultérieure :

Mac Studio

MacBook Pro 14 pouces introduit en 2021

MacBook Pro 16 pouces introduit en 2019 ou plus tard

MacBook Pro 13 pouces introduit en 2016 ou plus tard

MacBook Pro 15 pouces introduit en 2016 ou plus tard

MacBook Air introduit en 2018 ou plus tard

iMac introduit en 2017 ou plus tard

iMac Pro

Mac mini introduit en 2018 ou plus tard

Mac Pro introduit en 2019

Le nouveau Studio Display est en vente à partir de 1 799 euros. Des options de configuration supplémentaires, y compris différents supports et verre nano-texturé, sont disponibles sur le site d’Apple.