L’iPad Air de cinquième génération possède la puce M1, la prise en charge du clavier et du trackpad / souris, le port USB-C et de nombreuses autres fonctionnalités qui le font ressembler à un « Pro ». Mais en est-il vraiment ainsi ?

L’iPad Air 2022 répondra certainement aux besoins de la plupart des utilisateurs, et cela pourrait effectivement affecter les ventes de l’iPad Pro 11″ surtout compte tenu du prix (le Pro coûte 200 € de plus). Dans tous les cas, il existe des différences très importantes entre les deux modèles.

Principalement l’écran. L’iPad Pro M1 offre un écran ProMotion et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Des écrans similaires sont présents sur l’iPhone 13 Pro et le dernier MacBook Pro, donc si vous possédez l’un de ces appareils et passez à l’iPad Air de 5e génération, vous remarquerez le différence dans différentes circonstances, en raison du taux de rafraîchissement constant de 60 Hz. De plus, l’écran miniLED de l’iPad Pro de 12,9 pouces est plus lumineux, offre une gamme de couleurs plus élevée et est également nettement plus grand.

Personnellement, je n’ai jamais eu d’iPad Pro 11 pouces, justement parce que pour moi le grand avantage de la gamme « Pro » est avant tout celui de proposer un écran plus grand. À cet égard, l’iPad Air et l’iPad Pro 11 pouces sont très similaires.

Un écran de 12,9 pouces permet de bien mieux gérer les applications en multitâche, d’avoir plus d’espace pour écrire et dessiner, mais aussi pour éditer des vidéos et des photos. Entre autres choses, si vous travaillez beaucoup avec des vidéos et des photos, l’iPad Air de cinquième génération démarre à 64 Go (certainement pas assez) et atteint un maximum de 256 Go. Avec les modèles Pro, il existe également des options de 1 et 2 To.

L’iPad Pro offre également plus de RAM que l’iPad Air : jusqu’à 16 Go contre seulement 6 Go sur l’Air. Considérant qu’iPadOS 15 a supprimé la barrière de 5 Go de RAM pour les applications à exploiter dans les logiciels de montage vidéo, les utilisateurs d’iPad Pro auront certainement des avantages s’ils travaillent avec ce type d’application. Les iPad Pro ont également un meilleur appareil photo 12MP, avec un capteur ultra-large 10MP et un scanner LiDAR qui peut aider à travailler avec des objets 3D et des projets de réalité augmentée.

Cela dit, ils ont tous les deux une limitation qui est la version actuelle d’iPadOS, pas parfaite pour des usages « Pro » avancés.

Enfin, l’iPad Air de cinquième génération sera parfait pour la plupart des utilisateurs, en particulier pour ceux qui n’ont pas besoin d’un écran plus grand et préfèrent la portabilité. En revanche, ceux qui travaillent sur des photos et des vidéos ont besoin de plus d’espace de stockage et un meilleur écran, ainsi que plus grand, devront opter pour les versions Pro.

Et vous, lequel préférez-vous ?