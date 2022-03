Certains utilisateurs qui ont déjà mis la main sur le nouvel iPad Air de cinquième génération se plaignent d’une prétendue baisse de la qualité de fabrication.

Sur le web, vous pouvez lire diverses critiques sur l’iPad Air de 2022, en raison d’un corps en aluminium nettement plus fin, au point de provoquer des grincements et une sensation de vide dans la main. De plus, il semble qu’une légère pression sur le dos suffise à déformer l’affichage. Voici l’une des plaintes publiées sur Reddit :

« J’ai commandé et reçu deux iPad Air 2022 bleus et je suis un peu choqué. La plaque arrière en aluminium est beaucoup plus fine que celle de l’iPad 4 que je possède encore. Vous pouvez presque sentir la batterie à travers la plaque lorsque vous tenez l’appareil. Et quand vous les tenez, ils émettent des grincements. Cela ne s’est pas produit sur l’iPad Air 4… »

Plusieurs utilisateurs ont répondu que la qualité de fabrication inférieure à celle du modèle précédent, il ne s’agirait donc pas d’un cas isolé. Comme déjà souligné, les plus gros problèmes se verraient à l’arrière de l’iPad Air.

Les premières critiques de cet iPad Air 5 ont été partagées il y a quelques jours et personne n’a mentionné cette détérioration de la qualité de fabrication, notamment parce que le nouvel iPad est pratiquement identique à son prédécesseur.

Et vous, avez-vous remarqué les mêmes défauts ? faites-le nous savoir dans l’espace des commentaires.