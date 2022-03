Après l’annonce d’Apple Studio Display, certains utilisateurs se sont demandé si le nouveau moniteur serait compatible avec Windows. La société a confirmé que le Studio Display fonctionne sous Windows et a mis à jour Boot Camp avec les pilotes nécessaires.

La nouvelle version 6.1.17 de Boot Camp ajoute la prise en charge du nouveau Display Studio lors de l’utilisation de Windows via Boot Camp, qui est la solution d’Apple pour installer et exécuter Windows de manière native sur une version Mac. La mise à jour apporte également des pilotes mis à jour pour les GPU AMD et Intel. Cependant, certaines fonctionnalités du moniteur Apple, telles que Center Stage, Spatial Audio et la commande vocale « Hey, Siri », ne fonctionnent qu’avec macOS.

Apple affirme que Windows identifie le Studio Display comme un moniteur ordinaire et que la webcam, les microphones et les haut-parleurs intégrés fonctionnent également avec Windows. La société note aussi que bien que le moniteur dispose d’un panneau 5K 60 Hz, la résolution et le taux de rafraîchissement peuvent varier en fonction du matériel informatique.

Pour mettre à jour les pilotes Boot Camp sur votre Mac, cliquez sur le menu Démarrer lorsque vous exécutez Windows, puis ouvrez l’outil de mise à jour de logiciels Apple. Il est à noter que Boot Camp reste uniquement disponible pour les Mac équipés de processeurs Intel.