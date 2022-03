Une femme âgée attribue à la détection de chute d’Apple Watch le mérite de lui avoir sauvé la vie en appelant automatiquement les services de santé d’urgence, ce qui lui a finalement permis de découvrir qu’elle avait un cancer du poumon.

Ce n’est certainement pas la première fois que nous vous parlons du fait que l’Apple Watch aide à sauver des vies, grâce à ses systèmes de santé intégrés comme les capteurs de fréquence cardiaque et la détection des chutes. Raylene Hackenwerth de Saint-Pétersbourg, en Floride, est tombée durement et était presque inconsciente, mais l’Apple Watch a détecté la chute et a composé le 911 pour alerter les services d’urgence.

Selon WFTS, l’un des ambulanciers a déclaré que l’Apple Watch avait envoyé sa géolocalisation lorsqu’il a appelé les services de santé d’urgence, afin de dire aux ambulanciers où aller. Après que la femme ait été transportée à l’hôpital, une tumeur a été découverte dans ses poumons et attend maintenant un traitement.

L’appareil a été donné à la femme par son fils à Noël, afin qu’elle puisse suivre avec précision ses séances d’entraînement. Ils n’avaient aucune idée qu’il y avait une fonction de détection de chute, qui est activée par défaut si l’utilisateur a 55 ans ou plus.