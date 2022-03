HoYeon Jung, l’une des actrices les plus populaires de la série Squid Game, rejoint le casting de la série Disclaimer qui arrivera sur Apple TV+.

Comme le rapporte Deadline, Hoyeon Jung a récemment signé un accord avec Apple TV+ pour faire partie du casting de Disclaimer. L’actrice est devenue célèbre ces derniers mois grâce à sa performance époustouflante dans la série à succès Squid Game.

Disclaimer met en vedette Cate Blanchett et Kevin Kline dans les rôles principaux. L’histoire tourne autour de la journaliste Catherine Ravenscroft, jouée par Blanchett, qui tombe sur une histoire de son passé qu’elle pensait maintenant enterrée et oubliée. Hoyeon incarnera Kim, une femme « ambitieuse, travailleuse et désireuse de plaire. Travailler pour Catherine Ravenscroft sera sa grande pause ».

« Catherine Ravenscroft est une journaliste à succès qui se concentre sur les documentaires télévisés, dont le travail consiste à révéler les transgressions cachées d’institutions hautement respectées. Lorsqu’un roman intrigant écrit par un veuf (joué par Kline) apparaît sur sa table de chevet, Catherine est horrifiée de réaliser qu’elle est un personnage clé dans une histoire qu’elle espérait être maintenant enterrée dans son passé. Une histoire qui révèle son secret le plus sombre. Un secret qu’elle pensait n’être qu’à elle. »

Le réalisateur Alfonso Cuaron (Oscar, Golden Globe et BAFTA) est parmi les plus respectés de l’industrie et a travaillé sur des titres tels que Rome et Gravity. Pour le moment, il n’y a pas de date officielle pour l’arrivée du Disclaimer sur Apple TV+.