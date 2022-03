Samsung a annoncé ses nouveaux smartphones Galaxy A33 et Galaxy A53 qui concurrenceront directement l’iPhone SE 3.

La gamme Galaxy A est l’une des plus appréciées chez Samsung, grâce à des fonctionnalités de dernière génération et à des prix abordables. Les nouveaux modèles A33 et A53 sont sortis quelques jours après la présentation de l’iPhone SE 3, il est donc intéressant de comprendre quelles sont les différences.

En termes de performances, celles proposées par la puce A15 de l’iPhone SE 3 seront difficiles à battre et il est certain que le nouvel Exynos 1280 de Samsung sera loin derrière en termes de benchmarks.

Cependant, Samsung propose jusqu’à 8 Go de RAM sur ses téléphones, tandis que le SE 3 ne dispose que de 4 Go. Les deux appareils Samsung commencent également à 128 Go de stockage et vont jusqu’à 1 To. L’iPhone SE 3 commence à 64 Go et monte jusqu’à 256 Go de stockage. Les prix commencent à 389,90 € pour l’A33 et 469,90 € pour l’A53, tandis que le nouvel iPhone SE démarre à 529 €.

En ce qui concerne l’autonomie de la batterie, Samsung parle de deux jours d’utilisation pour les deux modèles, tandis qu’Apple indique que l’iPhone SE 3 dépasse les 15 heures d’utilisation moyenne. L’écran du Galaxy A33 est un OLED de 6,4″ (90 Hz), tandis que le Galaxy A53 atteint à nouveau 6,5″ avec un écran OLED (120 Hz). L’iPhone SE 2022 dispose d’un écran LCD de 4,7″ (60 Hz).

Il convient de rappeler que le Galaxy reçoit généralement un support logiciel pendant environ 4 à 5 ans, tandis que l’iPhone SE atteindra certainement 6 à 7 ans de support iOS.

D’autres différences concernent les caméras, où le Galaxy de Samsung offre des performances nettement supérieures sur papier grâce à un système à quatre caméras avec caméra large, caméra ultra-large, caméra Bokeh et caméra macro. L’iPhone SE 3 dispose d’un seul appareil photo 12MP Wide.

L’A33 et l’A53 offrent tous deux un excellent rapport qualité-prix dans un smartphone et ce n’est pas un hasard si la série A de Samsung est la plus populaire de toutes. L’iPhone SE 3, bien qu’il se situe plus ou moins dans la même gamme, est une option différente proposée par Apple, conçue pour ceux qui veulent un smartphone plus petit et très puissant, et qui ne peuvent pas se passer des boutons physiques et du Touch ID.