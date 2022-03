Apple TV+ a annoncé que la nouvelle série animée pour enfants et familles appelée « Pinecone & Pony » fera bientôt ses débuts sur la plateforme.

Basée sur le livre « La princesse et le poney » de l’auteur à succès Kate Beaton, la série de huit épisodes parle d' »une jeune fille nommée Pinecone qui, avec l’aide de sa meilleure amie Pony, apprend qu’il y a plus d’une façon d’être un guerrier ».

« Ensemble, ils montreront à leur monde comment relever les défis et que la vie peut être une aventure amusante. »

La série est produite par DreamWorks Animation et First Generation Films. La showrunner Stephanie Kaliner est productrice exécutive avec Beaton, Christina Piovesan et Mackenzie Lush.

La première saison de la série sera composée de huit épisodes et fera ses débuts sur Apple TV+ le vendredi 8 avril prochain.