Le lancement de Matter, le standard universel de la maison connectée, est une nouvelle fois reporté.

Il s’agit du troisième retard depuis que la norme, soutenue par Apple, Google, Samsung, Amazon et d’autres, devait faire ses débuts en 2020. L’organisation à l’origine du développement de Matter (CSA) affirme que ce nouveau retard est causé par la popularité inattendue du protocole.

Matter est une nouvelle norme conçue pour rendre les appareils domestiques intelligents compatibles avec tous les écosystèmes, y compris ceux d’Apple, Google, Samsung et Amazon. Pour les utilisateurs d’Apple, cela signifie que si un appareil est compatible avec Matter, il sera également compatible avec HomeKit.

La norme a été annoncée pour la première fois en 2019 et devait être lancée en 2020. La date de lancement a ensuite été reportée à 2021 puis à la mi-2022. Un troisième report a maintenant été annoncé.

La Connectivity Standards Alliance (CSA) a annoncé que le dernier retard est en partie dû à l’intérêt accru des fabricants d’appareils. Le lancement a maintenant été reporté à l’automne 2022 et est nécessaire pour finaliser le kit de développement logiciel (SDK) que les fabricants d’appareils utiliseront pour intégrer leurs produits dans l’écosystème Matter. Avec plus de plates-formes que prévu adoptant Matter, le code a besoin de plus de travail pour s’assurer que tout fonctionne correctement.

Le lancement initial de Matter devrait inclure plus de 130 appareils de 50 entreprises différentes.