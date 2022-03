LOL : Who Laughs Is Out arrivera également avec une troisième saison, attendue l’année prochaine !

La troisième saison de LOL : Who Laughs Is Out arrivera donc dans le courant de l’année 2023. La deuxième saison a été publiée en intégralité il y a quelques semaines et, malgré les différences évidentes par rapport à la première, elle s’est certainement distinguée par la qualité du contenu proposé.

LOL : Who Laughs Is Out est une série Amazon Original, produite dans divers états et langues, qui connaît un grand succès mondial. Il y a eu une véritable LOL mania avec des mèmes et des commentaires sur la série qui arrivaient partout du web.

La deuxième saison est à certains égards différente de la première : un peu moins spontanée, mais très amusante. Voulant trouver une définition précise, la deuxième saison est semble plus étudiée et préparée que la première du point de vue des sketches des différents concurrents.

Le casting de la deuxième saison est composé de :

Alice Mangione

Corrado Guzzanti

Diana Del Bufalo

Gianmarco Pozzoli

Maccio Capatonda

Mago Forest

Max Angioni

Maria Di Biase

Tess Masazza

Virginia Raffaele

Si vous ne l’avez pas encore vu, nous vous conseillons de le faire dès que possible. En tant que spectateurs, ce sera vraiment drôle !

LOL : Who Laughs Is Out est une série produite et exclusivement pour Amazon Prime Video. Pour la regarder, il faut donc avoir un compte actif ou s’abonner à Amazon Prime. Pour cela, il vous suffit de cliquer ici et de profiter des deux saisons déjà présentes sur la plateforme.

Qui seront les protagonistes de la troisième saison ? Il faudra certainement du temps pour le savoir, mais nous sommes sûrs qu’ils seront à la hauteur des attentes des fans de cette série.