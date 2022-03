L’écran externe UltraFine 5K de 27 pouces de LG n’a pas été abandonné par Apple et sera de nouveau en vente le mois prochain.

Comme l’a rapporté le Wall Street Journal, Apple n’a suspendu que temporairement les ventes du moniteur externe LG UltraFine 5K, car elle reprendra la vente de ce modèle dans les Apple Store physiques et en ligne à partir d’avril. La raison de la suspension est liée à la pénurie de composants et au fait qu’il n’y avait plus d’unités disponibles.

L’écran UltraFine 5K est doté d’un large panneau couleur 5K, P3 avec une luminosité de 500 nits et d’un port Thunderbolt 3 capable de charger des MacBook. Le Studio Display a un design en aluminium plus mince, 100 nits de luminosité en plus et une fonctionnalité Center Stage, mais il n’est pas livré avec un support réglable en hauteur en standard.

Les ventes devraient reprendre dans quelques semaines au prix de 1 399 €, mais pour le moment il n’est possible de l’acheter que dans des magasins physiques.