L’analyste Ross Young a réitéré sa conviction qu’Apple dévoilera un nouveau produit doté de la technologie mini-LED de 27 pouces vers juin, malgré un autre analyste bien connu déclarant qu’Apple ne lancera aucun nouveau produit mini-LED cette année.

Ming-Chi Kuo a déclaré que la société ne devrait pas lancer de nouveaux produits mini-LED cette année en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement. En outre, il a ajouté que seuls les produits mini-LED existants, tels que l’iPad Pro 12,9 pouces, pourraient être mis à niveau en 2022.

L’analyste Young, d’autre part, a tweeté qu’il était toujours « assez confiant » qu’un mini-moniteur LED de 27 pouces sera présenté dans un nouveau produit Apple, prévu pour juin. Cependant, il a dit qu’il ne savait pas comment Apple l’appellerait. Young avait précédemment suggéré que le produit pourrait s’appeler Studio Display Pro, bien qu’il ait admis qu’il s’agissait d’une hypothèse.

Young a également déclaré à MacRumors qu’il était convaincu qu’Apple utiliserait un panneau mini-LED de 27 pouces « dans certaines implémentations » cette année. Young dit avoir obtenu la confirmation de l’existence de ce produit par la chaîne d’approvisionnement d’Apple.

I don’t know what they are going to call it, but am quite confident that a 27″ display with MiniLEDs is coming around June. We have called every MiniLED product right from Apple so far.

— Ross Young (@DSCCRoss) March 16, 2022