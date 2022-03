Performance, qualité de fabrication, fonctionnalités, voici les premiers avis sur le tout nouveau Mac Studio.

Performance

Bien que le Mac Studio ressemble à un Mac mini plus grand, il est beaucoup plus puissant. L’ordinateur peut être configuré avec la même puce M1 Max disponible pour les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces, ou avec la nouvelle puce M1 Ultra, qui comprend un processeur 20 cœurs, jusqu’à 64 cœurs GPU et 32- moteur neuronal de base. Avec la puce M1 Ultra, le Mac Studio offre des performances plus rapides qu’une tour Mac Pro à 28 cœurs sortie en décembre 2019.

Notamment, le Mac Studio a obtenu un score multicœur compris entre 23 500 et 24 000 dans de nombreux résultats Geekbench 5, contre un score multicœur moyen de 19 956 pour le Mac Pro avec un processeur Intel Xeon W à 28 cœurs. C’est particulièrement impressionnant quand on sait que le Mac Studio avec la puce M1 Ultra démarre à 4 649 €, alors qu’un Mac Pro tour configuré avec un processeur 28 cœurs est plus de trois fois plus cher et dépasse les 15 000 €.

Monica Chin de The Verge :

« Mon premier arrêt a été Becca Farsace, notre réalisatrice vidéo qui a monté l’intégralité de la critique vidéo du Mac Studio et du Studio Display sur notre unité de test. Je l’ai regardée travailler dans Premiere et Media Encoder pendant des heures et même à mes yeux d’amateur, il était clair que le Mac Studio volait. C’était bien mieux que notre Mac Pro d’il y a deux ans (que Becca utilise pour la plupart de son travail) dans à peu près tout.

Becca a pu lire des séquences 4K, 10 bits 4: 2: 2 d’un Sony FX3 en pleine résolution dans Adobe Premiere Pro à une vitesse 4x sans proxy. C’était rapide comme l’éclair. Sur n’importe quelle autre machine, cela aurait pu être au maximum à la moitié de la résolution. De plus, il n’y avait aucun délai entre l’appui sur la barre d’espace et la pause lors de la lecture de films à une vitesse 2x ou 4x, ce qui peut être très gênant sur le Mac Pro. »

Connectivité

À l’arrière du Mac Studio, les options de connectivité comprennent quatre ports Thunderbolt 4, deux ports USB-A, un port HDMI, un port Ethernet 10 Gigabit et une prise casque 3,5 mm avec prise en charge de casque à haute impédance. Il y a un emplacement pour carte SD à l’avant, ainsi que deux ports USB-C pour les configurations M1 Max ou deux ports Thunderbolt 4 pour les configurations M1 Ultra. L’ordinateur prend en charge le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.0.

Jason Snell de Six Colors :

« C’est peut-être le but : c’est un ordinateur conçu pour être utilisé, pas pour être considéré comme une œuvre d’art. Lorsque vous choisissez de coller des ports à l’avant d’un ordinateur – hé vraiment – Apple a mis les ports à l’avant ! Vous choisissez la fonction plutôt que la forme. C’est l’histoire du Mac Studio.

Apple a fait le bonheur de tous les utilisateurs qui ne recherchent qu’une chose : la connectivité. J’ai utilisé la carte SD à l’avant du Mac Studio deux fois le premier jour où je l’ai branché. J’ai également branché un clavier sur le port USB avant.

Et puis il y a toute la gamme de ports à l’arrière : quatre Thunderbolt 4, deux USB-A, HDMI, une prise casque et Ethernet 10 Go. Bien que je n’aie pas utilisé tous ces ports, j’ai transféré un ensemble de câbles et d’adaptateurs de l’arrière de mon iMac Pro vers le Mac Studio et je n’ai pas eu à retirer un seul adaptateur ou à trouver un hub USB pour les utiliser. »

Le nouveau Mac Studio est en vente à partir de 2 299 € avec la puce M1 Max et 4 599 € pour le modèle avec la puce M1 Ultra.