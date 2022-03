Johnny Depp reprendra le rôle de Johnny Puff dans une nouvelle série pour enfants qui arrivera sur Apple TV+.

Puffins Impossible sera un spin-off de la série animée Puffins et arrivera à la fois sur Apple TV+ et Amazon Prime Video. Le protagoniste, Johnny Puff, sera doublé en anglais par Johnny Depp.

Comme l’a rapporté Variety, la série comprendra 18 épisodes, tous produits en Serbie et réalisés par la société ILBE d’Andrea Iervolino et Monica Bacardi. Chaque épisode durera cinq minutes et est décrit comme « la version action-aventure des Puffins ». La série mettra en vedette un groupe d’oiseaux arctiques gracieux.

« Dans « Puffins Impossible », la vie des Puffins Johnny Puff, Didi, Pie, Tic et Tac est bouleversée lorsqu’un météore tombe à proximité, ce qui les amène à acquérir des super pouvoirs. Emmenés par Johnny Puff, ils se transforment en Tactik, Didi Damage, Megapie et Mystic, une équipe de super-héros qui va commencer à collaborer. Tout comme dans « Puffins », les thèmes positifs de l’égalité des sexes et raciale et de la protection de l’environnement sont entrelacés dans le récit. »

Johnny Depp a déclaré que Puffins Impossible est « une grande histoire pleine d’esprit et éducative pour tous les âges ». Pour le moment, il n’y a aucune information sur la date de lancement de la série.