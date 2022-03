Apple a annoncé l’ouverture imminente d’un nouvel Apple Store en Corée du Sud, domicile de Samsung.

Le nouveau Apple Myeongdong offrira aux utilisateurs la possibilité de voir de beaux dessins réalisés par des artistes locaux, comme prévu par Apple en ces heures.

« Le plus grand Apple Store de Corée arrivera bientôt au cœur de Myeong-dong, où les gens du monde entier continuent de venir, au cœur de la belle Séoul. A travers cette boutique, nous souhaitons offrir une source d’inspiration ouverte à tous, où l’imagination et la créativité fleurissent en permanence. Apple Myeong-dong, un endroit où vous et nous pouvons communiquer et nous inspirer mutuellement. Avec les idées de chacun, un lieu lumineux plein de culture vous attend. »

Bien que la date d’ouverture du magasin soit encore inconnue, Apple termine l’embauche et annonce que le magasin ouvrira bientôt.