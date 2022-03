Apple a publié un premier aperçu de son nouveau drame « The Essex Serpent » à venir sur Apple TV+, révélant que la serie fera ses débuts le 13 mai.

Apple :

« Quelque chose de sombre est dans les profondeurs. Clare Danes et Tom Hiddleston se rencontrent pour une mystérieuse romance victorienne.

#EssexSerpent fera ses débuts le 13 mai sur Apple TV+ »

Something dark is in the depths. #ClaireDanes and @twhiddleston meet for a mysterious Victorian romance.

The #EssexSerpent premieres May 13 on Apple TV+ pic.twitter.com/M0Nz1Qd5e3

— Apple TV+ (@AppleTVPlus) March 16, 2022