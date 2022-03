Les premiers tests de l’iPad Air 5 présenté il y a quelques jours par Apple arrivent des États-Unis.

L’iPad Air de cinquième génération commencera à arriver chez les utilisateurs le vendredi 18 mars, mais nous pouvons déjà jeter un œil aux premières impressions de cette nouvelle tablette Apple.

Les innovations les plus importantes concernent la puce M1, la même que celle de l’iPad Pro, la connectivité 5G sur les modèles Cellular, une caméra frontale améliorée avec fonction Center Stage, un port USB-C deux fois plus rapide pour le transfert de données et de nouvelles options de couleur.

Dans l’ensemble, tout le monde s’accorde à dire que le nouvel iPad Air présente un excellent rapport qualité-prix, avec des performances comparables à celles de l’iPad Pro.

Puce M1

Les premiers benchmarks menés avec Geekbench 5 confirment que la puce M1 présente sur l’iPad Air 5 n’a pas été downclockée et fonctionne de la même manière que l’iPad Pro. Cependant, le vrai problème reste iPadOS, qui ne parvient pas à exploiter les capacités de performances de l’iPad. tablette.

Dan Seifert de The Verge :

« Si vous utilisez l’iPad pour des choses comme naviguer sur le Web, lire des livres, regarder des films ou des émissions de télévision, ou même réduire votre productivité, vous ne remarquerez probablement pas l’avantage de performance supplémentaire fourni par la puce M1. Le nouveau processeur brille particulièrement lors de l’exécution de tâches particulièrement exigeantes, telles que l’édition et l’exportation de vidéos 4K ou la gestion de transferts de fichiers volumineux. L’iPad Air est capable de faire ces travaux, mais il existe de meilleurs outils disponibles qui ont des écrans plus grands et ne sont pas limités par iPadOS. »

Connectivité 5G

L’iPad Air prend désormais en charge les réseaux 5G sur les modèles Wi-Fi + Cellular, mais pas la technologie mmWave 5G comme le fait l’iPad Pro.

Scott Stein de CNET a testé la 5G sur le nouvel iPad Air :

« Cet iPad ne prend pas en charge mmWave, uniquement sub-6 5G. En fait, à de nombreuses reprises, cela ressemble à LTE – les vitesses chez moi étaient d’environ 290 mégabits par seconde sur Verizon, tandis qu’à Washington Square Park à New York, les vitesses ne variaient que de 60 Mbps à 80 Mbps. »

Caméra et scène centrale

Avec une caméra frontale de 12 mégapixels mise à jour, le nouvel iPad Air prend en charge Center Stage, la fonctionnalité qui permet de garder le sujet toujours au centre de la scène pendant les appels vidéo sur FaceTime et les applications tierces compatibles comme Zoom.

Matthieu Panzarino de TechCrunch :

« La caméra frontale a également reçu une mise à niveau avec ses 12 MP et est considérablement améliorée par rapport à la précédente Air. Facetime obtient la fonctionnalité pratique Center Stage que nous avons également vue sur l’iPad Pro l’année dernière. Comme je l’ai également mentionné l’année dernière, il s’agit d’une énorme amélioration pour ceux qui discutent beaucoup en vidéo, car la fonction de suivi automatique atténue ce placement étrange sur le côté gauche de la caméra lorsque l’iPad Air est en mode paysage. Les coins semblent plus naturels et globalement moins gênants. La couleur et le contraste de la qualité des appels vidéo sont également améliorés. »

Le nouvel iPad Air sera disponible à partir du vendredi 18 mars. Les modèles iPad Air Wi-Fi démarrent à 699 € (Amazon), tandis que les modèles Wi-Fi + Cellular démarrent à 869 € (Amazon).