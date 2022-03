Une nouvelle série de rendus 3D de l’iPhone 14 Pro confirme le design de l’écran avec l’encoche remplacée par deux solutions perforées.

Comme on peut le voir sur l’image ci-dessus, l’iPhone 14 Pro pourrait avoir une partie supérieure de l’écran formée par un trou classique et une autre en forme de pilule, pour offrir aux utilisateurs toutes les fonctionnalités de la caméra frontale et du système Face ID, mais sans l’encoche encombrante. Le téléphone aura un « look premium », avec des lunettes symétriques, tandis que l’iPhone 14 standard continuera à monter l’encoche classique.

La présence du tiroir SIM ressort également des nouvelles images, démentant (pour l’instant) les rumeurs sur une gamme d’iPhone 14 compatible uniquement avec les eSIM. La même source affirme que l’iPhone 14 Pro aura les mêmes écrans que les modèles actuels, une triple caméra arrière (13MP + 13MP + 13MP) et une batterie de 3 945 mAh.