Foxconn dit avoir repris la production d’iPhone dans son usine chinoise de Shenzhen, après un blocus temporaire en raison de l’augmentation des cas de COVID-19 dans la région.

Le plus grand fournisseur Apple a déclaré à Reuters qu’il avait redémarré une partie de la production et des opérations sur le campus de Shenzhen après avoir satisfait aux conditions dictées par le gouvernement en matière de sécurité sanitaire, suite à l’augmentation des infections au COVID-19 dans la région. Foxconn a déjà adopté un système de gestion des bulles et en boucle fermée

Le système parrainé par le gouvernement a été utilisé avec succès pendant les Jeux olympiques d’hiver de Pékin et a maintenu le personnel de l’événement bien isolé du public, avec des tests réguliers et des contrôles ciblés.

« Cette solution ne peut être adoptée que sur les campus qui comprennent à la fois des logements pour les employés et des installations de fabrication, et respecte les directives strictes de l’industrie et les politiques de gestion en boucle fermée émises par le gouvernement de Shenzhen », a déclaré un porte-parole de Foxconn.

La fermeture temporaire de l’usine ne devrait pas entraîner de retards dans la production et la livraison des produits Apple dans les semaines à venir.