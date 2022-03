Xbox Cloud Gaming, pour ceux qui ne le connaissent pas, est le service de jeu en nuage de Microsoft. Inclus dans le Game Pass Ultimate, le service qui vous permet de jouer sur vos appareils Apple grâce au cloud a également introduit plusieurs améliorations pour nos appareils Apple.

Selon la société, toutes les améliorations permettront une expérience de jeu encore plus fluide. De ce point de vue, les premiers retours obtenus par Microsoft sont très positifs, signe des efforts déployés pour optimiser l’expérience de jeu. D’après les retours fournis, le temps de jeu moyen a augmenté de 35%, un signe d’appréciation important qui poussera Microsoft à encore améliorer l’expérience.

Nous vous rappelons que pour profiter du service sur votre appareil, il vous suffit de démarrer Xbox Cloud Gaming via Safari et de vous connecter avec votre compte Microsoft. Avez-vous remarqué des améliorations sur la plateforme ? On vous rappelle que le Game Pass Ultimate, indispensable pour accéder au service, est proposé à un coût mensuel de 12,99 euros.