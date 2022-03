Apple TV+ a annoncé « Midnight Family« , une nouvelle série dramatique entièrement réalisée en espagnol.

Tourné à Mexico, Midnight Family raconte l’histoire de Marigaby Tamayo, une étudiante en médecine ambitieuse et douée, interprétée par Renata Vaca. Au casting on retrouve également Joaquin Cosio, Diego Calva et Sergio Bautista.

« La jeune fille passe ses nuits à sauver des vies dans une charmante et tentaculaire ville de Mexico à bord de l’ambulance privée de sa famille. Avec son père Ramon (joué par Cosio) et ses frères et sœurs Marcus (joué par Calva) et Julito (joué par Bautista), Marigaby aide une population de millions de personnes en faisant face à des urgences médicales extrêmes pour gagner sa vie. »

La série est inspirée d’un documentaire primé intitulé « Midnight Family » qui a été créé pour TV+ par le lauréat du prix Ariel Gibran Portela et Julio Rojas. Natalia Beristain est la showrunner et réalisatrice de la série. Il n’y a actuellement aucune information sur la date de lancement. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés.