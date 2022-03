IKEA a commencé le déploiement mondial de nouveaux stores qui peuvent être gérés à distance sur l’iPhone grâce au support de HomeKit.

Les premiers rideaux intelligents d’IKEA sont sortis en 2019, avec les modèles FYTUR et KADRILJ. Aujourd’hui, la société suédoise lance deux nouvelles options : PRAKTLYSING et TREDANSEN. Les deux nouveaux modèles ne sont pas encore annoncés officiellement, mais depuis quelques jours ils sont disponibles sur le site IKEA dans plusieurs pays.

Les TREDANSEN présentent une conception de tente pliante, sont disponibles dans les dimensions de 120 × 195 cm et 140 × 195 cm et utilisent un matériau occultant. Les rideaux intelligents TREDANSEN sont sans fil, fonctionnent sur batterie et sont au prix de 149,00 €.

Ensuite, nous avons les stores intelligents PRAKTLYSING, caractérisés par un design à enroulement et disponibles en deux tailles : 120 × 195 cm et 140 × 195 cm. Ces rideaux sont bien plus haut de gamme que les autres offres IKEA, avec des prix à partir de 125 € / 129 €.

Les nouveaux rideaux intelligents fonctionnent avec Amazon Alexa, Google Assistant et Apple HomeKit. Cependant, la passerelle TRÅDFRI de l’entreprise doit être achetée séparément pour activer ces options de contrôle à distance.