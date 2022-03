Apple travaille toujours sur ce que nous pourrions appeler des bagues intelligentes ou, dans le jargon technique, des « systèmes portables d’entrée de doigt ».

Un nouveau brevet d’Apple qui vient d’être révélé montre le travail de la firme de Cupertino sur les bagues intelligentes de manière suffisamment détaillée. Le brevet, intitulé « Wearable Input Assembly for Controlling an Electronic Device with Your Fingers », montre comment un appareil peut être porté au doigt.

Certains dessins du brevet montrent en effet un appareil porté sur le bout du doigt. Ceci, cependant, n’est qu’une des hypothèses avancées par l’entreprise, en fait la plupart du temps, le brevet fait clairement référence à un appareil porté comme une bague décorative typique.

Bien qu’il existe des anneaux intelligents qui fonctionnent déjà grâce à l’adoption de boutons physiques, Apple estime qu’ils sont souvent inefficaces et/ou inefficaces et limitent souvent les façons dont un utilisateur peut interagir, ou plutôt comment il peut générer des signaux de contrôle utilisateur particuliers. Ce qu’Apple propose donc, c’est une « bague » capable de détecter et de répondre à de multiples gestes également effectués avec les autres doigts.

En d’autres termes, une fois la bague portée, il y aura des commandes qui correspondent à des entrées qui proviennent également des autres doigts. Par exemple, un bouton latéral peut être atteint et touché avec le pouce de la même main, ou un « défilement » peut être effectué avec le doigt de l’autre main.

Ce n’est pas la première fois que nous parlons d’un brevet Apple relatif à un éventuel anneau intelligent, il est donc clair que l’entreprise explore de nouvelles façons d’interagir avec le monde environnant.