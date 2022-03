Apple a récemment annoncé le nouvel iPad Air 2022 et, comme toujours, inclut de nouveaux fonds d’écran dédiés. Dans le cas de ce nouvel iPad, Apple a créé de nouveaux fonds d’écran similaires à ceux de la génération précédente, que nous pouvons désormais télécharger et utiliser sur n’importe quel appareil.

Les nouveaux fonds d’écran pour iPad Air 2022 ont des nuances plus sombres et sont basés sur les nouvelles couleurs de l’iPad : gris sidéral, rose, violet, bleu et galaxie. Il y a cinq nouveaux arrière-plans, chacun disponible en versions claire et sombre. Les images ont été extraites du firmware iOS, ce sont donc les fichiers dans leurs résolutions d’origine.

Télécharger fond d’écran iPad Air 2022

