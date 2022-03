Apple a breveté un clavier MacBook qui embarque une souris cachée qui peut être utilisée en cas de besoin.

Comme l’explique Apple dans son nouveau brevet, la souris est devenue un composant essentiel pour les utilisateurs d’ordinateurs depuis l’introduction de l’interface utilisateur graphique dans les années 1980. Le problème pour ceux qui préfèrent utiliser la souris même sur des ordinateurs portables, c’est qu’il faut toujours l’avoir sur soi et ne pas oublier de la mettre dans son sac. Pour éviter tout problème, Apple a breveté un clavier pour MacBook qui intègre des touches pouvant se détacher et faire office de souris.

« Un dispositif d’entrée d’ordinateur peut comprendre un boîtier, une série de mécanismes de commutation de clé situés dans le boîtier et une structure de clé amovible qui peut être actionnée entre une première configuration située dans le boîtier et une seconde configuration détachée du boîtier.

Le clavier détachable peut avoir un capteur de position, où, dans la première configuration, le cadre détachable est utilisable pour fournir une entrée de frappe basée sur des touches et, dans la seconde configuration, le cadre détachable est utilisable comme un dispositif de pointage d’ordinateur utilisant le capteur de position. La structure de clavier détachable peut donc permettre une entrée de pointeur pratique, portable et précise pour un système d’entrée informatique. »

Les illustrations du brevet montrent quelques possibilités. L’un a un seul bouton qui se détache, mais offrirait une souris extrêmement petite. L’autre montre une section de touches qui forment la souris, donnant à l’utilisateur quelque chose de plus confortable à utiliser comme pointeur. De plus, ces touches peuvent offrir une surface tactile et émuler les fonctions d’une Magic Mouse.