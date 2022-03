Apple a publié de nouvelles mises à jour pour ses applications musicales Logic Pro X, GarageBand et MainStage, ajoutant de nouvelles fonctionnalités, des améliorations de stabilité, etc.

Les nouvelles mises à jour publiées il y a quelques heures sont relativement petites, mais ajoutent de nouvelles fonctionnalités à la suite d’applications de production musicale.

Dans la version 10.7.3 de Logic Pro X, par exemple, Apple a ajouté une surveillance audio spatiale avec suivi dynamique de la tête via AirPods Max, AirPods Pro, AirPods (3e génération) et Beats Fit Pro Monitoring permettra aux musiciens d’obtenir un aperçu plus précis de la lecture audio spatial sur Apple Music. La mise à jour optimise également les performances des puces M1 Max et M1 Ultra sur le nouveau Mac Studio et apporte des améliorations de stabilité et des corrections de bugs.

Sur l’application MainStage, conçue pour les performances en direct, Apple a mis en place un nouveau design appelé « raffiné », élargi la bibliothèque audio avec plus de patchs et de kits et introduit une optimisation des performances pour les modèles M1 Max et M1 Ultra des Mac Studio. Quant à la bibliothèque de sons, nous avons maintenant 120 patchs supplémentaires, 50 kits et 2800 boucles des producteurs de musique les plus célèbres, dont Boys Noize, Mark Lettieri, Mark Ronson, Oak Felder, Soulection, Take A Daytrip, Tom Misch et TRAKGIRL.

Apple a également publié la version 10.4.6 de son application musicale gratuite GarageBand. Cette version contient des améliorations de stabilité et des corrections de bugs.