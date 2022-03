Les résultats des premiers benchmarks sur le nouvel iPad Air 2022 montrent qu’Apple n’a pas downclocké la puce M1 pour limiter les performances de l’appareil.

Selon les résultats de Geekbench 5, la puce M1 de l’iPad Air de cinquième génération fonctionne à une fréquence de fonctionnement de 3,2 GHz, la même que celle présente sur l’iPad Pro. En gros, le nouvel iPad Air a des performances pratiquement identiques à l’iPad Pro M1.

En particulier, l’iPad Air M1 a obtenu un score moyen monocœur et multicœur d’environ 1 700 et 7 200 respectivement. Ces scores confirment que les performances sont pratiquement comparables à celles de l’iPad Pro M1, tout en étant 60% à 70% plus rapides que l’iPad Air de quatrième génération doté de la puce A14 Bionic.

La décision d’Apple de ne pas downclocker la puce M1 de l’iPad Air est très intéressante, car la puce A15 Bionic est downclockée à 2,9 GHz dans l’iPad mini de sixième génération, contre 3,2 GHz dans l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro Max. Ce downclock rend l’iPad mini 2 à 8% plus lent que l’iPhone 13.