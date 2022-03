Apple a publié les versions finales d’iOS 15.4 et d’iPadOS 15.4, deux mises à jour pleines de nouvelles fonctionnalités.

iOS 15.4 ajoute une option pour utiliser Face ID tout en portant un masque, en scannant les zones autour des yeux pour l’authentification. iPadOS 15.4 introduit Universal Control, qui vous permet de contrôler plusieurs Mac et iPad avec la même souris / trackpad et clavier.

Les mises à jour ajoutent également 37 nouveaux caractères emoji et jettent les bases de la nouvelle fonctionnalité « Tap to Pay on iPhone » qui permet aux iPhone compatibles NFC d’accepter les paiements via Apple Pay. Il existe également des mises à jour pour ajouter des domaines personnalisés à iCloud Mail directement sur l’appareil, des améliorations Siri, de nouvelles fonctionnalités « SOS d’urgence » et bien plus encore.

iOS 15.4 et iPadOS 15.4 peuvent être téléchargés directement sur iPhone et iPad en accédant à Réglages > Général > Mise à jour logicielle.