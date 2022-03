Les rumeurs d’un nouvel iPad Pro 11 pouces avec écran miniLED sont encore démenties, car Apple semble vouloir continuer à utiliser la technologie OLED ou LCD.

Selon l’analyste Ross Young, Apple se concentrera sur la technologie miniLED uniquement pour les écrans plus grands et plus chers, tels que ceux de l’iPad Pro 12,9 pouces ou des MacBook Pro.

« Alors qu’on pensait auparavant qu’Apple introduirait également des mini-LED sur l’iPad Pro 11 pouces, nous ne pensons plus que ce soit le cas, du moins pas cette année. Apple ciblerait le mini-LED uniquement sur des écrans plus grands et plus chers. Nous prévoyons qu’Apple introduira des mini-LED sur un moniteur 27″, qui pourrait être lancé en juin avec le nouveau Mac Pro. Nous pensons que le moniteur mini-LED 27″ aura une résolution de 5K à 120 Hz, bien que 5K à 120 Hz nécessiterait HDMI 2.1 et limiterait le nombre d’appareils Apple qui fonctionneraient avec cet écran. »

L’analyste a ensuite ajouté que les iPad Pro 12,9 pouces et 11 pouces pourraient être équipés de panneaux OLED à l’avenir.

Étant donné que Ross Young est profondément attaché à l’industrie de l’affichage, ses affirmations doivent être prises au sérieux.