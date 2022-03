Elden Ring, le nouveau RPG d’action de From Software, est disponible depuis quelques semaines maintenant. Pour les vrais amateurs d’exploration et pour ceux qui sont les plus désireux de ne pas manquer un seul secret de la nouvelle œuvre de Hidetaka Miyazaki, l’application est également arrivée sur iOS.

Il faut évidemment préciser qu’il ne s’agit pas d’une appli officiellement développée par From Software. Vu le grand nombre d’affectations et de PNJ présents, il peut sans doute être utile de garder une trace de sa progression, surtout compte tenu de la taille du monde du jeu. L’application Shattered Ring, créée par un fan du jeu, est disponible sur l’App Store au prix de 2,99 euros et créée spécifiquement pour garder une trace de toutes les activités réalisées par les utilisateurs pendant leur partie.

Nous ne parlons certainement pas d’une application avec des graphismes époustouflants, étant donné que l’auteur Dachary Carey a déclaré qu’il n’était pas un développeur professionnel. Cependant, l’application effectue actuellement sa tâche sans trop de problèmes. Nous verrons si dans les semaines à venir, il y aura également de la place pour des mises à jour en termes fonctionnels. Pour tous les explorateurs en herbe du périlleux Interrègne, une nouvelle arme est désormais disponible entre vos mains. Saurez-vous découvrir tous les secrets du titre de From Software ?

Elden Ring – 2,99 euros