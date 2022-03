Apple TV+ a remporté de nouvelles distinctions grâce à la série Ted Lasso et au film CODA.

La 27e cérémonie des Critics Choice Awards a vu Ted Lasso remporter quatre prix, dont celui de la meilleure série comique. Jason Sudeikis a de nouveau remporté le prix du meilleur acteur dans une série comique pour son rôle principal. L’actrice Hannah Waddingham a également répété son succès en 2021, recevant le prix de la meilleure actrice dans un second rôle dans une série comique en tant que Rebecca Welton. Le quatrième prix, Meilleur acteur dans un second rôle dans une série comique, est allé à Brett Goldstein.

Toujours aux Critics Choice Awards, le film CODA, trois fois nominé aux Oscars, avec un casting composé principalement de personnes sourdes, a remporté le prix du meilleur second rôle masculin de Troy Kotsur.

Aux British Academy Film Awards 2022 (BAFTA), « CODA » a été honoré à deux reprises lors de la cérémonie. Troy Kotsur a remporté le prix du meilleur acteur dans un second rôle, faisant de lui le premier acteur sourd à remporter un BAFTA dans la catégorie. L’écrivain et réalisateur Sian Heder a reçu le prix du meilleur scénario non original.