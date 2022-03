Apple a publié la première bande-annonce de « They Call Me Magic », un documentaire Apple TV+ sur la vie et la carrière de la célèbre star du basket-ball Earvin « Magic » Johnson.

Publiée sur YouTube, la bande-annonce nous donne l’occasion de jeter un premier regard sur le documentaire, en quatre parties, sur la carrière de Johnson dans le basket et au-delà. Partant de l’origine de son nom « Magic », le documentaire couvrira ses activités sur le terrain, son adieu à l’activité compétitive et la transition vers l’entrepreneuriat et l’activisme communautaire.

Le documentaire montre des images de toute sa vie, avec plusieurs interviews publiées tout au long de sa vie. En plus des stars du sport Shaquille O’Neil et Michael Jordan, le documentaire présente également d’autres personnalités, dont la star de cinéma Samuel L. Jackson, les artistes musicaux LL Cool J et Snoop Dogg, l’ancien président Barack Obama et d’autres.

Réalisé par Rick Famuyiwa et la directrice de la photographie Rachel Morrison, le documentaire est produit pour Apple par XTR et New Slate Ventures, en association avec H. Wood Media et Delirio Films.

« They Call Me Magic » sera présenté en première sur Apple TV+ le 22 avril.