Au cours des deux dernières années, Apple a déposé plus de 200 objections concernant des marques et des logos trop proches de la pomme croquée. Certains qualifient cette tactique d' »intimidation ».

Un nouveau rapport met justement en lumière ces stratégies mises en place par Apple. Une propriétaire de petite entreprise aux États-Unis, par exemple, dit qu’elle est hantée par les poursuites d’Apple depuis 2019 pour avoir utilisé une pomme dans sa marque.

Selon l’organisation à but non lucratif Tech Transparency Project, Apple a déposé 215 oppositions de marques depuis 2019 pour défendre son logo, son nom ou des titres de produits. C’est presque le double du nombre d’objections présentées par des concurrents tels que Microsoft, Amazon, Facebook et Google.

Revenant à l’ancien entrepreneur, Apple l’a poursuivie parce que le logo de son entreprise utilise une pomme ouverte en vert fluo et rose, qui symbolisait les organes génitaux féminins et était utilisée pour un blog dédié à la vie sexuelle. La femme n’a jamais eu l’argent pour faire face au procès d’Apple et a décidé de renoncer. La firme de Cupertino a affirmé que ce logo « pourrait ternir la réputation d’Apple, qui a toujours essayé de ne pas s’associer à du matériel ouvertement sexuel ou pornographique ».

Le rapport montre qu’Apple a souvent ciblé des entreprises qui n’ont que peu ou rien à voir avec la technologie ou qui sont souvent si petites qu’elles ont un public si limité qu’elles ne peuvent ternir aucune réputation.

Un porte-parole de l’entreprise a déclaré que l’entreprise est tenue par la loi de défendre ses marques et que « lorsque nous voyons des applications trop larges ou qui pourraient semer la confusion chez nos clients, notre première étape consiste toujours à contacter les responsables et à essayer de les résoudre. le tout dans un manière rapide et conviviale. Le procès est toujours le dernier recours ».

Selon Christine Farley, professeur de droit au Washington College of Law de l’American University, elle a déclaré que la stratégie d’Apple équivalait à des tactiques d’intimidation et n’était pas nécessaire pour protéger sa marque de la confusion du public.

Entre autres choses, même les fournisseurs et tous les partenaires d’Apple ne peuvent pas parler ouvertement de l’entreprise ou des symboles qui lui sont associés dans les e-mails et les communications internes, pour des raisons de confidentialité. Beaucoup utilisent donc des noms ou des fruits alternatifs, comme la poire, pour éviter le risque de se retrouver dans un procès avec Apple.