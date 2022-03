Sony a annoncé que les propriétaires de PlayStation 4 peuvent essayer le service Apple TV+ pendant une période gratuite de trois mois.

3 mois gratuits d’Apple TV+ sur la PlayStation 4 !

L’offre s’applique uniquement aux utilisateurs n’ayant jamais activé d’abonnement Apple TV+ dans le passé et permet d’accéder à tous les contenus du service de manière totalement gratuite pendant une durée de trois mois. L’accès à l’offre peut se faire directement sur la PlayStation 4.

Les utilisateurs intéressés peuvent télécharger l’application Apple TV à partir de la section TV et vidéo PS4, puis suivre les instructions à l’écran. Un identifiant Apple sera nécessaire pour profiter de l’essai gratuit, ainsi qu’un compte PlayStation Network bien sûr.

Après la période d’essai, le plan d’abonnement ‌Apple TV+ ‌ sera automatiquement renouvelé au prix de 4,99 € par mois, mais pourra être désactivé à tout moment. L’offre sera disponible jusqu’au 22 juillet, mais uniquement sur PlayStation 4 et non sur la nouvelle PlayStation 5, car un essai gratuit séparé de six mois pour TV+ est disponible sur cette dernière.