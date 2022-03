Il y a plus d’un an, on parlait de l’arrivée de « Call of Duty: Warzone » sur les appareils mobiles. Activision a officiellement annoncé aujourd’hui que « Call of Duty: Warzone » arrivera sur mobile et sera développé nativement pour la plateforme.

Call of Duty: Warzone vise à être un titre capable d’apporter l’action des jeux PC et console aux smartphones. Activision recrute actuellement pour différentes équipes liées à ce nouveau titre mobile, allant de la production au marketing en passant par l’ingénierie. Activision indique également que ce nouveau titre mobile sera conçu pour divertir les joueurs du monde entier pendant de nombreuses années.

Il sera intéressant de voir ce que l’entreprise a réussi à transférer de la version PC/console vers la version mobile. Cependant, nous ne pourrons le savoir qu’à la sortie d’une première vraie vidéo de gameplay. En attendant la sortie de ce nouveau titre, vous pouvez jouer à Call of Duty : Mobile, disponible gratuitement sur l’App Store.