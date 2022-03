Les premiers épisodes de la série tant attendue « The Last Days of Ptolemy Gray » avec Samuel L. Jackson arrivent sur Apple TV+. Apple lance également la série animée « The Snoopy Show ».

The Last Days of Ptolemy Gray – 11 mars

The Last Days of Ptolemy Gray est basé sur le roman du même nom de Walter Mosley et voit Samuel L. Jackson comme le protagoniste Ptolemy Gray, laissé sans son gardien de confiance et sur le point de couler même plus loin, dans une démence solitaire. L’homme est confié aux soins de l’adolescente et orpheline Robyn. Lorsqu’ils découvrent un traitement qui peut restaurer temporairement les souvenirs confus de la démence de Ptolémée, ils commencent un voyage vers des vérités choquantes sur le passé, le présent et l’avenir.

« The Last Days of Ptolemy Gray » sera une mini-série de six épisodes limitée à une saison. Les deux premiers épisodes sont disponibles dès aujourd’hui sur Apple TV+, les autres sortiront individuellement chaque vendredi.

The Snoopy Show

La deuxième saison de « The Snoopy Show – The Adventures of Snoopy » se compose de six épisodes et tous sont disponibles en streaming à partir d’aujourd’hui. La bande-annonce de 1 minute 15 secondes montre Snoopy avec tous ses amis, tels que Woodstock, Lucy et Charlie Brown.