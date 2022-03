Le processeur M2 sur lequel Apple travaille depuis des mois devrait faire son entrée sur les prochains MacBook Air et MacBook (Pro) 13″, attendus d’ici fin 2022.

Selon 9to5Mac, Apple dévoilera les nouvelles versions du MacBook Air et du MacBook Pro 13 pouces après l’événement iPhone de septembre, probablement avec une keynote tenue entre octobre et novembre. La partie la plus intéressante est que la puce M2 pourrait faire son entrée sur ces deux modèles, offrant aux utilisateurs des performances et des optimisations améliorées.

La rumeur contraste cependant avec ce qu’a dit l’analyste Ming Chi-Kuo, qui estime que le prochain MacBook Air continuera à monter une version de la puce M1. En ce qui concerne le MacBook Pro 13 pouces, la source indique qu’Apple pourrait abandonner le label « Pro », identifiant la nouvelle machine aussi simplement comme « MacBook » comme la société l’a fait dans le passé.