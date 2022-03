Depuis quelques minutes, il n’est plus possible d’accéder à l’Apple Store en ligne, car l’entreprise prépare les précommandes de l’iPhone SE 3, l’iPhone 13 Alpine Green et l’iPad Air.

Dès 14h, il sera possible de précommander le nouvel iPhone SE de troisième génération, toute la gamme iPhone 13 dans le nouveau coloris Alpine Green et le nouvel iPad Air de cinquième génération.

Voici les prix de l’iPhone SE 3 :

64 Go – 529 €

128 Go – 579 €

256 Go – 699 €

Les modèles iPad Air Wi-Fi démarrent à 699 €, tandis que les modèles Wi-Fi + Cellular démarrent à 869 €. Les iPhone 13 et 13 Pro Alpine Green auront les mêmes prix que les autres iPhone 13. Les premières livraisons sont prévues pour le 18 mars.