Selon DigiTimes, Apple prévoit de lancer une série de Mac à puce M2 basés sur le processus de fabrication 4 nm de TSMC d’ici la fin de l’année.

Ces progrès dans le processus de production devraient permettre d’améliorer encore les performances et l’efficacité énergétique. Mark Gurman de Bloomberg avait déjà tweeté il y a quelques jours qu’Apple avait de nouvelles versions du MacBook Pro 13 pouces, de l’iMac 24 pouces et du Mac mini avec puce M2 en développement. Selon Gurman, Apple prévoit de lancer certains de ces Mac entre mai et juin de cette année, tandis que selon DigiTimes, ils arriveront dans la seconde moitié de 2022.

FYI: Still expecting an iMac Pro, for those wondering. M2 versions of the Mac mini, MacBook Pro 13-inch and 24-inch iMac are also in development.

— Mark Gurman (@markgurman) March 8, 2022