Facebook a annoncé que de nouvelles fonctionnalités sont prévues pour les administrateurs de groupe dans l’application iOS.

Selon les dernières données partagées par Meta, plus de 1,8 milliard d’utilisateurs de Facebook participent activement à des groupes chaque mois et plus de 70 millions sont des administrateurs et des modérateurs. Ces utilisateurs ont beaucoup de responsabilités et Facebook en a tenu compte avec la nouvelle mise à jour à venir pour tout le monde dans les prochains jours.

Désormais, même au sein de l’application iOS, les administrateurs peuvent automatiquement rejeter les publications entrantes identifiées comme des fake news par des entités tierces. Les administrateurs et les modérateurs peuvent également suspendre temporairement les utilisateurs d’un groupe, qui ne peuvent pas publier, commenter, réagir ou participer au groupe de quelque manière que ce soit. Les demandes des membres sont automatiquement approuvées ou rejetées, en fonction de critères spécifiques définis par l’administrateur, et les administrateurs peuvent utiliser des codes QR pour les partager avec des membres potentiels du groupe.

Ces innovations seront bientôt également incluses dans l’application Facebook sur iOS.