The Pokémon Company International vient de dévoiler les futurs produits qui accompagneront la nouvelle extension Pokémon GO du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon.

Il s’agit d’une collaboration spéciale qui s’inspire directement du célèbre jeu mobile Pokémon GO. « Après une première introduction, les fans, joueurs et joueuses du JCC Pokémon et de Pokémon GO auront le plaisir de découvrir cette nouvelle gamme de produits ».

Vous trouverez les cartes de l’extension Pokémon GO dans les produits suivants (voir photo ci-dessus), lors de la première vague de lancement mondial, dans les magasins participants à partir du 1er juillet 2022 ; des sorties ultérieures sont également prévues :

JCC Pokémon : Coffret Dresseur d’élite Pokémon GO

JCC Pokémon : Collection Premium Pokémon GO

JCC Pokémon : Collections spéciales Pokémon GO

JCC Pokémon : Collection Pokémon GO

JCC Pokémon : Boîte Pokémon GO

JCC Pokémon : Boîtes Poké Ball Pokémon GO

JCC Pokémon : Mini-boîtes Pokémon GO

JCC Pokémon : Decks Combat-V Pokémon GO (y compris la version en lot)

JCC Pokémon : Collection Range-deck Honor Pokémon GO

JCC Pokémon : Collections avec pin’s Pokémon GO

Pour plus d’informations sur le jeu mobile Pokémon GO, consultez PokemonGOLive.com/fr.

