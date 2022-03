Selon Ross Young de Display Supply Chain Consultants, Apple a commencé la production d’un nouveau panneau mini-LED de 27 pouces qui pourrait être lancé aux côtés d’un nouveau Mac Pro.

Ce sont les mots de Young, l’un des leakers les plus fiables en matière d’affichage :

« J’attends l’arrivée d’un écran Apple mini-LED de 27″. J’imagine qu’il pourrait s’agir d’un Studio Display Pro. La confirmation vient de plusieurs entreprises de leur chaîne d’approvisionnement… »

La production du nouveau panneau mini-LED 27″ commencerait juste ces jours-ci, avec un moniteur équipé de deux fois plus de zones et de 8 fois plus de LED par rapport au Pro Display XDR. Pour cette raison, Apple pourrait décider de ne pas sortir un iMac 27 pouces mais de proposer aux utilisateurs une alternative encore plus chère et professionnelle avec un nouveau Studio Display Pro qui rejoindrait le modèle standard présenté le 8 mars.

La sortie du nouvel écran est prévue en juin et on ne sait pas s’il remplacera l’actuel Pro Display XDR.