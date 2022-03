Apple réduit le coût de fabrication des iPhone, iPad et Mac en ajoutant davantage d’entreprises chinoises à sa chaîne d’approvisionnement et en recherchant également de nouvelles opportunités dans d’autres pays.

TSMC et Unimicron fabriquent la puce M1 Ultra qui sera présentée dans certains des nouveaux produits d’Apple. De plus, de plus en plus d’entreprises chinoises entrent dans la chaîne d’approvisionnement de l’iPad, comme BYD.

Apple a également adapté sa chaîne d’approvisionnement en délocalisant une partie de sa fabrication de Chine vers d’autres pays. Alors que la plupart des Mac sont encore fabriqués et assemblés en Chine, ses lignes de production pour Apple Watch, iPhone, iPad et AirPod sont déplacées vers des pays comme le Vietnam et l’Inde. Pour réduire ses coûts, Apple se tourne toujours vers des fournisseurs chinois pour gérer son réseau d’approvisionnement hors du pays asiatique.

Quant à TSMC, les commandes d’Apple ont représenté 26% du chiffre d’affaires pour l’ensemble de 2021 pour un total de 14,3 milliards de dollars (+20% par rapport à 2020). Rappelons que TSMC produit la quasi-totalité des puces Apple qui sont utilisées sur iPhone, iPad, Apple Watch et Mac Apple Silicon.