Malgré la présentation du Mac Studio, Apple n’abandonnera pas la gamme Mac mini et prévoit deux nouveaux modèles avec des puces M2.

Comme le rapporte 9to5Mac, Apple développe un Mac mini avec un processeur M2 et un Mac mini avec un processeur M2 Pro. Nom de code J473, le nouveau Mac mini sera alimenté par la puce M2 qui sera la première mise à jour majeure de la famille Apple Silicon.

Connu en interne sous le nom de « Staten« , la M2 est basée sur la puce A15 actuelle, tandis que la M1 est basée sur l’A14 Bionic. Tout comme la M1, la M2 comportera un processeur à huit cœurs (quatre cœurs hautes performances et quatre cœurs à haut rendement), mais cette fois avec un GPU à 10 cœurs plus puissant. Les nouveaux cœurs de performance portent le nom de code « Avalanche« , tandis que les cœurs à haute efficacité sont connus en interne sous le nom de « Blizzard« .

Selon les dernières rumeurs, le développement du Mac mini M2 touche à sa fin et sa date de sortie devrait être annoncée plus tard cette année. Par ailleurs, il semblerait qu’Apple ait prévu de proposer un Mac mini avec une puce M1 Pro et M1 Max, mais au final l’idée a été écartée pour se concentrer sur le Mac Studio.

Actuellement, la société n’a pas l’intention de publier une version avec les puces M2 Max ou Ultra. Jusque-là, Apple conservera probablement le Mac mini Intel sur la liste.