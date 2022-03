On connaît enfin la date de prévisualisation du film « Cha Cha Real Smooth » sur Apple TV+.

Apple a annoncé que le film « Cha Cha Real Smooth » sera présenté en avant-première sur la plateforme Apple TV+ le vendredi 17 juin. Le film, avec Dakota Johnson et réalisé par Cooper Raiff, a récemment remporté le prix du public au Festival du film de Sundance 2022.

« Fraîchement sorti de l’université et sans chemin clair vers la vie pour l’avenir, Andrew, 22 ans, est coincé à la maison avec sa famille dans le New Jersey. Mais s’il y a une chose qui appartient à son curriculum vitae inexistant, c’est comme organiser une fête, ce qui lui donne le travail parfait en tant qu’homme de bar mitzvah pour les camarades de classe de son jeune frère. Quand Andrew se lie d’amitié avec une mère locale, Domino, et sa fille, Lola, il découvre enfin l’avenir auquel il aspire, même si ce n’est peut-être pas le sien.

Cooper Raiff écrit, réalise et joue aux côtés de Dakota Johnson, Brad Garrett, Leslie Mann et des nouveaux venus Vanessa Burghardt et Evan Assante dans cette histoire d’amour non conventionnelle qui déborde d’honnêteté émotionnelle. Après ses débuts acclamés, lauréat du prix du public au Festival du film de Sundance 2022, « Cha Cha Real Smooth » organisera une projection au SXSW le vendredi 18 mars, suivie d’une conversation avec les acteurs et les réalisateurs. »

« Cha Cha Real Smooth » présente Cooper Raiff dans le rôle d’Andrew, Dakota Johnson dans celui de Domino et Vanessa Burghardt dans celui de Lola. Leslie Mann, Evan Assante, Raúl Castillo et Odeya Rush complètent le casting.