Apple a enfin dévoilé le nouvel iPhone SE 3 de 2022, un produit certainement plus de niche compte tenu de son design désormais daté. Pour les amateurs de fiches techniques on peut désormais rajouter la pièce manquante de ce smartphone, à savoir la quantité de mémoire RAM.

Apple ne précise généralement pas la quantité de RAM de ses iPhone lors des événements. Grâce à certains codes présents dans la version RC de Xcode 13.3, le développeur Moritz Sternemann a pu nous fournir ces données. L’iPhone SE 2022 fait un pas en avant par rapport à son prédécesseur, passant de 3 à 4 Go de RAM. Une augmentation qui contribuera à améliorer les performances de l’appareil dans les sessions multitâches les plus exigeantes et dans tous les contextes qui nécessitent plus de RAM (comme les applications de montage vidéo).

Rappelons que le nouvel iPhone SE 2022 sera officiellement disponible le 18 mars 2022 à partir de 529 euros. Comptez-vous l’acheter ?