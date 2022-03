Apple a mis à jour le modèle de base du Mac Pro qui comprendra désormais 512 Go de stockage et la carte graphique Radeon Pro W5500X d’AMD.

Malgré cette amélioration, le prix du modèle de base reste inchangé au prix de 6 499 €. Ces changements concernent à la fois la version tour et la version rack du Mac Pro. Par ailleurs, Apple a également mis à disposition la variante avec carte graphique AMD Radeon Pro W6600X pour un surcoût de 345 €.

Sorti en décembre 2019, le Mac Pro continue d’utiliser des processeurs Intel Xeon, mais Apple a confirmé lors de l’événement « Peek Performance » d’hier qu’une version Apple Silicon est attendue dans un proche avenir. Selon les dernières rumeurs, le prochain Mac Pro aura deux options de puce, l’une avec un CPU à 20 cœurs et un GPU à 64 cœurs et l’autre avec un CPU à 40 cœurs et un GPU à 128 cœurs.