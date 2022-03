Le nouveau Studio Display annoncé hier par Apple est livré avec trois options de montage différentes : un support à inclinaison réglable, un support à inclinaison et hauteur réglables et un adaptateur VESA. Malheureusement, les supports sont intégrés au moniteur et ne sont donc pas interchangeables.

Lors de la commande du nouveau Studio Display, Apple avertit que « chaque support ou adaptateur est toujours intégré et non interchangeable, il est donc important d’acheter immédiatement celui qui correspond le mieux à vos besoins ».

Le support standard offre une inclinaison de 30 degrés, avec 5 degrés d’inclinaison vers le bas et 25 degrés vers le haut. Le support d’inclinaison et de hauteur réglable comprend la même flexibilité d’inclinaison de 30 degrés que la variante standard, ainsi que la possibilité de régler la hauteur jusqu’à 105 mm.

Le support standard et l’adaptateur VESA sont fournis sans surcoût lors de l’achat de la version standard du Studio Display à 1 799 € ou avec verre nanotexture à 2 049 €. Le support réglable en hauteur et en inclinaison, en revanche, a un coût supplémentaire de 460 euros.

Le nouveau moniteur Studio Display et le Mac Studio sont disponibles en précommande depuis hier. Achèterez-vous l’un de ces deux produits ?