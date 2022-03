iMovie, l’application de montage vidéo bien connue d’Apple, est sur le point de recevoir une nouvelle mise à jour prévue en avril.

Lors de l’événement Peek Performance, Apple a dévoilé non seulement de nouveaux produits, mais a également offert un petit aperçu de la nouvelle mise à jour d’iMovie à venir en avril. iMovie est l’application de montage vidéo pour iPhone, iPad et Mac conçue pour offrir différents outils de montage avec une plus grande simplicité que Final Cut. L’un des nouveaux ajouts est Magic Movie, une nouvelle fonctionnalité qui assemblera intelligemment des vidéos avec des titres, des transitions et même de la musique. Magic Movie identifiera les meilleures parties pour créer un montage de manière entièrement automatique. La nouvelle mise à jour sera disponible en avril mais pour le moment nous ne connaissons pas la date de sortie précise.

Nous vous rappelons que la société a dévoilé de nombreuses nouveautés lors de l’événement à commencer par le nouvel iPhone SE et le nouvel iPad Air M1, ainsi que le nouveau Mac Studio et le nouveau Studio Display.

iMovie est disponible gratuitement sur le Mac App Store, mais aussi pour iOS.